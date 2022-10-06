Заступник Ізюмського голови: Війська росії стерли з лиця землі село Камʼянка на Харківщині, загиблих досі шукають

Війська росії повністю знищили село Камʼянка на Харківщині, яке знаходиться поблизу звільненого Ізюму.

Про це в медіацентрі Укрінформу розповів заступник Ізюмського міського голови Володимир Мацокін.

«Навіть учора в селі Камʼянка працівники ДСНС знайшли жертв цієї війни. Це тіло жінки. У селі ще тривають роботи. Поки рано говорити про кількість жертв, бо села не існує — воно стерте з лиця землі», — сказав він.

За словами Мацокіна, Камʼянка була великим та розвиненим селом, але зараз там немає вцілілих будинків. На все село лишилося десять жителів, яким надають гуманітарну допомогу і пропонують евакуюватися. Досі неможливо встановити кількість загиблих — їх продовжують знаходити.

Напередодні поліція знайшла у підвалі одного з будинків муміфіковані тіла двох чоловіків. Їх направили на експертизу.