Міноборони закупить теплий одяг для мільйона бійців ЗСУ

Міністерство оборони уклало близько мільйона контрактів на закупівлю зимового одягу для військових. МОУ запевняє, що ЗСУ будуть повністю забезпечені одягом ще до початку листопада.

Про це під час онлайн-конференції Forbes «Без рожевих окулярів. Бізнес і держава під час війни» заявив міністр оборони Олексій Резніков.

За його словами, наразі на складах є теплого одягу більше за потребу військових, які перебувають на першій чи нульовій лінії фронту.

«Ніхто не залишиться в окопах без термобілизни, флісу чи шапок», — запевнив він і нагадав, що наразі у складі ЗСУ перебуває близько 700 000 осіб. Разом з іншими силовими структурами йдеться про мільйон людей.

Також Резніков уточнив, що Міноборони почало підготовку до літніх закупівель одягу для військових. «Поки не затверджений бюджет, ми не можемо укладати контракти, але ми знайшли інший юридичний вихід та протягом наступних тижня-двох разом з Мінекономіки будемо підписувати з підприємствами рамкові угоди. Це буде наш «комітмент» на майбутні контракти»,— сказав Резніков.