В українській розвідці заявили, що росіяни змогли мобілізувати трохи більше як 100 тисяч людей

У Головному управлінні розвідки Міноборони запевняють, що росіяни не змогли мобілізувати 200 тисяч людей, як про це заявив міністр оборони рф шойгу. Але вони змогли набрати більш як 100 тисяч.

Про це в ефірі телемарафону заявив представник ГУР Андрій Юсов.

«Шойгу оголосив про 200 тисяч, але 200 тисяч ще немає. Це менша кількість. Ми не знаємо, для чого вони завищили показники, можливо, перед керівництвом рапортують, можливо, з іншою метою. Це більш як 100 тисяч осіб вже. Ми знаємо відповідні показники», — заявив Юсов.

Він підкреслив, що українська розвідка має точні цифри мобілізованих росіян, але називати їх не буде.