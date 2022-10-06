У Таїланді чоловік застрелив 34 людини у дитячому садку, з них 22 — діти

У Таїланді внаслідок стрілянини в дитячому садку загинули 34 людини, з них 22 — діти. Розстріл вчинив колишній поліцейський в місті на північному сході країни.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на слова речника поліції.

Премʼєр-міністр країни доручив усім службам вжити заходів для затримання злочинця. Напад стався у провінції Нонгбуалампху.

The Guardian пише, що стрілок убив себе і свою родину. Також за даними видання, чоловік відкрив вогонь по дітях у садку, коли вони спали.