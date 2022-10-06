Опитування: 73% американців за подальшу підтримку України попри ядерні погрози путіна

Сімдесят три відсотки опитаних американців заявили, що Сполучені Штати повинні продовжувати підтримувати Україну, попри погрози росії використати ядерну зброю.

Про це свідчать результати опитування Reuters/Ipsos.

Онлайн-опитування 1 005 американців показало, що 73% погодилися з тим, що США повинні продовжувати підтримувати Україну. З цим погодилися як демократи, так і республіканці, хоча серед однопартійців Джозефа Байдена було більше підтримки — 81%, ніж серед республіканців — 66%.

В останньому опитуванні, проведеному 4—5 жовтня, 66% респондентів заявили, що Вашингтон має продовжувати надавати зброю Україні, у порівнянні з 51% в аналогічному опитуванні в серпні.

Водночас більшість американців (58%) бояться, що країна рухається до ядерної війни з росією. А 65% стурбовані тим, що війна може загостритися, якщо Україні нададуть далекобійну зброю.

Також поменшало американців, які вважають, що проблеми України не є справою США, і що Вашингтон не має втручатися — 35% висловили таку думку, порівняно з 40% у серпні.