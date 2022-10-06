ФСБ не випускає з росії українців з російськими паспортами

На російських кордонах з Латвією та Естонією утворюються великі скупчення громадян України, які намагаються виїхати з території рф. Люди очікують на кордоні від двох до шести днів.

У спеціальних пунктах фільтрації фсб перевіряє громадян України на наявність в них паспорта рф. За інформацією Мінреінтеграції, якщо у громадянина України немає паспорта рф, йому дозволяють виїхати, а якщо є і російський паспорт, то таку людину не випускають із росії.

«Тих громадян України, які, до прикладу, прописані в Криму, але не мають паспорта рф, на проходження кордону пропускають. Вони можуть вільно перетинати КПП. Це підтверджують і представники наших консульських установ в Естонії та Латвії», — зазначили у міністерстві.