Новини

ЗСУ знищили ще 330 російських окупантів

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Українські військові за добу знищили ще 330 російських військових — 61 330 з початку війни.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу України станом на ранок 6 жовтня.

Втрати російської армії в техніці:

  • 2 449 танків (+14 за останню добу);
  • 5 064 бойові броньовані машини (26);
  • 1 424 артилерійські системи (10);
  • 340 реактивних систем залпового вогню (2);
  • 177 засобів ППО;
  • 266 літаків;
  • 232 гелікоптери;
  • 1 047 дронів (15);
  • 246 крилатих ракет;
  • 15 кораблів/катерів;
  • 3 854 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн (13);
  • 134 одиниця спеціальної техніки (2).

Найбільших втрат росіяни минулої доби зазнали на Краматорському, Авдіївському та Криворізькому напрямках.