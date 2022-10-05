WSJ: ЗСУ під час контрнаступу на сході захопили 460 танків, майже 100 гаубиць і 448 БМП

Українські війська під час контрнаступу на Донбасі захопили 460 російських танків, серед яких новітні Т-90, 92 самохідні гаубиці, 448 бойових машин піхоти, 195 бойових броньованих машин і 44 реактивні системи залпового вогню. При цьому реальна кількість трофейної російської техніки може бути набагато більшою.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на українських військових і відеозаписи, які вони публікують.

Газета пише, що армія рф на Донеччині та на східних ділянках від Луганська наразі є основним постачальником техніки для ЗСУ, проте її стан не завжди придатний до використання. До того ж росіяни залишили велику кількість боєприпасів і артилерійських снарядів, що вкрай необхідні ЗСУ.

Частина техніки готова до негайного використання, частина перебуває у ремонті, а ту техніку, яка занадто пошкоджена, розбирають на запчастини.

«Росіяни більше не мають переваги у вогневій потужності. Перед наступом ми розбили всі їхні артилерійські установки, вони навіть не встигли зарядити свої танки», — розповів офіцер Руслан Андрійко, додавши, що у ЗСУ «так багато трофеїв, що ми навіть не знаємо, що з ними робити».