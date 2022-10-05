Facebook тестує нові налаштування стрічки — користувачі зможуть визначати, які пости хочуть бачити частіше

Соціальна мережа Facebook почала тестувати нові налаштування стрічки. Нововведення, зокрема, дозволять вручну вибирати, які пости хочеться бачити частіше.

Про це повідомляє TechCrunch.

Facebook планує додати кнопки «Показувати більше» і «Показувати менше» до публікацій людей та спільнот, з якими повʼязаний користувач, а також до рекомендованих публікацій. Натискаючи «Показувати більше», користувач тимчасово підвищить рейтинг поста та подібних до нього у своїй стрічці, а натискаючи «Показувати менше» — знизить. Зроблений вибір впливатиме на публікації, які користувач бачить протягом наступних 60 днів.

Також соцмережа тестує налаштування, які дозволять вибирати, скільки контенту користувач хоче бачити у стрічці від друзів і родини, груп та публічних сторінок та осіб.