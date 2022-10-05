Віцеспікер Ради Олександр Корнієнко розповів про умови для відкриття реєстрів із деклараціями

В Україні відкриють реєстри з деклараціями посадовців після того, як пропрацюють питання кібербезпеки.

Про це перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко розповів в інтервʼю YouTube-проєкту «Бабеля» «ТА.ЗА.ШО».

«Щодо реєстрів потрібно тут поруч посадити нашого віцепремʼєр-міністра з питань цифрової трансформації Михайла Федорова, який опікується кіберзахистом, СБУ, розвідку, які нам скажуть про реальні кіберзагрози [у разі відкриття реєстрів]. Реєстри містять чутливу інформацію — адреси декларантів, а це під час війни може бути проблемою. Потрібно ще попрацювати над захистом, можливо, треба ухвалити додаткові рішення», — зазначив Корнієнко.

Кілька тижнів тому голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія запропонував Раді поновити електронне декларування і перевірки декларацій, є відповідний законопроєкт. Корнієнко пояснив, що Арахамія пропонує наступну модель: декларування за 2021 рік відновлюється через 60 календарних днів із дня, коли закон набуває чинності.

«Але я думаю, нам треба націлятися, щоб декларування за 2021 рік все-таки відбулося. Немає підстав нам усім говорити, що на нього щось вплинуло, тому що давайте чесно: станом на 24 лютого багато хто вже був готовий здати декларацію, у 2021 році таких безпекових проблем точно не було. Давид Георгійович не пропонує рішення щодо 2022 року, але я думаю, що воно може зʼявитися у процесі. Ми маємо декларувати, показувати все», — пояснив віцеспікер.

Також, за словами Корнієнка, є певні зміни до законодавства, що стосуються декларування допомоги армії та її висвітлення в деклараціях. Однак це питання будуть вирішувати разом із Національним агентством з питань запобігання корупції.