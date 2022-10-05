Росія обстріляла Запорізьку область, загинули дві людини

Росія вдень 5 жовтня обстріляла місто Гуляйполе Запорізької області, загинули двоє чоловіків. Про це повідомив глава обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Загиблі — заступник голови місцевої громади Олександр Анатолійович Савицький та керівник комунального підприємства «Благоустрійсервіс» Олександр Анатолійович Косаренко.

Крім цього, вдень росія обстріляла Запоріжжя ракетами «Іскандер», пошкоджені обʼєкти інфраструктури. Одну з ракет касетного типу збили над містом. Уламки впали в різних частинах Запоріжжя.