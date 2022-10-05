«Ми не будемо говорити про Україну без України». У Білому домі прокоментували «мирний план» Ілона Маска

Речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр на брифінгу висловилася щодо «мирного плану», який американський бізнесмен Ілон Маск запропонував у своєму Twitter.
«Ми не будемо говорити про Україну без України. Це їхнє рішення, коли йдеться про будь-яку дипломатію чи переговори з цього приводу. І тому я залишаю це українському народу», — наголосила вона.
Вона запевнила, що Сполучені Штати Америки будуть поруч із українцями у боротьбі за суверенітет держави.
Також у своєму брифінгу Карін Жан-Пʼєр зазначила, що Сполучені Штати бачать успіхи українського війська на фронті.
«Оскільки ми бачили їхні успіхи на полі бою, оскільки ми бачили, як вони повертали собі навіть територію, яка нібито була анексована лише кілька днів тому... Ми бачимо, що вони мають досягнення, щоб повернути свою територію», — сказала речниця Білого дому.
- 2 жовтня Ілон Маск опублікував у своєму Twitter низку твітів із припущеннями «найімовірнішого» закінчення війни росії проти України. Користувачам він дав два варіанти («так» або «ні») проголосувати за таке: провести повторне голосування в анексованих росією регіонах під наглядом ООН; росія йде, якщо на це буде воля народу; Крим формально входить до складу росії, як це було з 1783 року (до «помилки» Хрущова); гарантується водопостачання Криму; Україна залишається нейтральною.
- Згодом Ілон Маск запостив у Twitter ще одне «голосування». Він питає у користувачів, чи повинні вирішувати жителі окупованого Криму і Донбасу, у якій країні їм жити — в Україні чи в росії. У коментарі до Маска прийшло багато обурених українців. Президент Зеленський у відповідь на це запустив у своєму Twitter опитування: він запитав, який Ілон Маск усім подобається більше — той, який підтримує Україну, чи той, який підтримує росію.
- У відповідь на твіт Зеленського Ілон Маск написав: «Я все ще дуже підтримую Україну, але переконаний, що масштабна ескалація війни завдасть великої шкоди Україні і, можливо, світу».