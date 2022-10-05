У Києві відновлює роботу посольство Японії

Японія знову відкриває своє посольство у Києві.

Про це повідомило відання Kyodo.

У березні співробітників посольства перевели до тимчасового офісу у Львові. А пізніше того ж місяця вони виїхали за межі України. Зараз амбасада повертається до Києва, бо в МЗС Японії вважають, що ситуація з безпекою покращилася.

Відновлюючи посольство, Японія прагне покращити координацію з іншими країнами «Великої сімки» та разом допомогати Україні у відбудові.

«Ми вирішили відновити роботу посольства в Києві, вважаючи, що воно може працювати, вживаючи достатніх заходів безпеки», — заявив головний секретар Кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно.

Зараз посольство у Києві відновило роботу з мінімальною кількістю персоналу. Тож його діяльність зосередиться на зборі інформації та координації з Україною та іншими державами. У Києві, зокрема, працюватиме посол Японії в Україні Кунінорі Мацуду.

Консульські послуги й надалі надаватимуть у посольстві Японії у Варшаві та його відділі у польському місті Жешув. Після відновлення роботи посольства у Києві тимчасове диппредставництво у Львові закриють.