ЗСУ знищили вже 61 тисячу російських військових

Українські військові за добу знищили 200 російських військових — 61 тисячу з початку війни.
Про це ідеться у зведенні Генерального штабу України станом на ранок 5 жовтня.
Втрати російської армії в техніці:
- 2 435 танків (+11 за останню добу);
- 5 038 бойових броньованих машин (20);
- 1 414 артилерійських систем (7);
- 341 реактивна система залпового вогню (1);
- 177 засобів ППО;
- 266 літаків;
- 232 гелікоптери (4);
- 1 032 дрони (4);
- 246 крилатих ракет;
- 15 кораблів/катерів;
- 3 841 одиниця автомобільної техніки й автоцистерн (18);
- 132 одиниці спеціальної техніки (1).
Найбільших втрат росіяни минулої доби зазнали на Краматорському та Криворізькому напрямках.