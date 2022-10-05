Новини

ЗСУ знищили вже 61 тисячу російських військових

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Українські військові за добу знищили 200 російських військових — 61 тисячу з початку війни.

Про це ідеться у зведенні Генерального штабу України станом на ранок 5 жовтня.

Втрати російської армії в техніці:

  • 2 435 танків (+11 за останню добу);
  • 5 038 бойових броньованих машин (20);
  • 1 414 артилерійських систем (7);
  • 341 реактивна система залпового вогню (1);
  • 177 засобів ППО;
  • 266 літаків;
  • 232 гелікоптери (4);
  • 1 032 дрони (4);
  • 246 крилатих ракет;
  • 15 кораблів/катерів;
  • 3 841 одиниця автомобільної техніки й автоцистерн (18);
  • 132 одиниці спеціальної техніки (1).

Найбільших втрат росіяни минулої доби зазнали на Краматорському та Криворізькому напрямках.