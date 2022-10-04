«Ворог деморалізований, знищує боєприпаси». ЗСУ завдали ударів по 30 обʼєктах окупантів на півдні

Минулої доби українські військові завдали ударів по 30 обʼєктах ворога на півдні України.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Ворог деморалізований, залишає позиції, відходить на безпечну відстань, знищує запаси боєприпасів, намагається знищити мости та переправи. Все це — з метою уповільнення темпів наступу наших військ», — заявили в Генштабі.

Також там повідомили, що протягом 4 жовтня авіація Сил оборони завдала 12 ударів. Постраждали два опорні пункти, вісім місць зосередження озброєння та військової техніки, а також два зенітних ракетних комплекси противника. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили два безпілотники ворога.

Ракетні війська і артилерія за поточну добу уразили пункт управління, а також два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки окупантів.