Україна отримала від Швеції понад 500 тис. доз оновленої вакцини Pfizer проти «Омікрону»

Уряд Швеції передав Україні понад 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу від Pfizer, яку розробили спеціально проти штаму «Омікрон» та його варіантів.

Про це Міністерство охорони здоровʼя України повідомило 4 жовтня.

Вакцина, яку надала Швеція, призначена для бустерного щеплення. Препарат уже розвезли в більшість областей України, зокрема по 23 тисячі доз доставили в Тернопільську, Рівненську, Хмельницьку та Житомирську області, 40 тисяч у Дніпропетровську, 34,5 тисячі у Вінницьку, 20 тисяч у Сумську, 17 тисяч в Івано-Франківську, 11,5 тисячі в Миколаївську, 8,6 тисячі в Одеську та 5,7 тисячі в Донецьку область.

Вакцина Comirnaty Original/Omicron BA.1 — це оновлена версія вакцини від Pfizer, яку адаптували спеціально для захисту проти штаму «Омікрон». Цей препарат призначений лише для людей, які вже отримали первинний курс вакцинації.

Щепитися можна безоплатно в будь-якому пункті вакцинації. Адреси та контакти пунктів тут або за телефоном 0 800 60 20 19.