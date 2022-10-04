Reuters: МВФ 7 жовтня розгляне питання екстреної підтримки України на суму $1,3 мільярда

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) 7 жовтня розгляне запит України на $1,3 мільярда додаткового екстреного фінансування.

Про це агентству Reuters повідомили два джерела, обізнані у цьому питанні.

За їхньою інформацією, співробітники МВФ уже підготували необхідні документи. У Фонді вважають, що Україна отримала достатні фінансові гарантії від міжнародних партнерів, щоб відповідати вимогам МВФ щодо боргової стійкості та мати право на отримання подальших екстрених коштів.

Якщо рішення схвалять, кошти надійдуть із нової програми екстреного кредитування для усунення нестачі продовольства. Правління МВФ затвердило цей проєкт минулого тижня.

Співробітники МВФ планують зустрітися з українською владою у Відні 17—23 жовтня для обговорення бюджетних планів України та монетарної політики, повідомили співрозмовники Reuters. Обговорення відбудеться після зустрічей на вищому рівні під час щорічних зустрічей Світового банку та МВФ.