Дональд Трамп подав до суду на телеканал CNN та вимагає $475 мільйонів компенсації

Експрезидент США Дональд Трамп подав до суду на мережу кабельного телебачення CNN. Він звинувачує новинарів у наклепі та вимагає компенсації у розмірі $475 мільйонів.

Про це пише The Guardian.

У судовій заяві йдеться, що журналісти кабельних новин намагалися очорнити колишнього президента «серією все більш скандальних, неправдивих і наклепницьких ярликів». Юристи Трампа стверджують, що телевізійники називали їхнього клієнта «расист», «російський лакей», «повстанець» і, зрештою, «Гітлер». Позов надійшов до федерального суду у Форт-Лодердейлі.

«Крім простого висвітлення будь-якої негативної інформації про позивача та ігнорування всієї позитивної інформації про нього, CNN намагався використати свій величезний вплив, як нібито «надійне» джерело новин, щоб очорнити позивача в свідомості своїх глядачів та читачів з метою перемогти його політично», — йдеться в заяві.

Представники CNN відмовилися коментувати цю заяву.

У 29-сторінковому позові Дональд Трамп стверджує, що телеканал CNN протягом тривалого часу критикував його, але останнім часом посилив такі атаки через побоювання, що він знову балотуватиметься на пост президента у 2024 році.

Також експрезидент США перелічив кілька випадків, коли CNN порівнював його з Гітлером, зокрема, згадав спеціальний репортаж ведучого Фаріда Закарії за січень 2022 року, який містив кадри з німецьким диктатором.