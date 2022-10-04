Дональд Трамп подав до суду на телеканал CNN та вимагає $475 мільйонів компенсації

Експрезидент США Дональд Трамп подав до суду на мережу кабельного телебачення CNN. Він звинувачує новинарів у наклепі та вимагає компенсації у розмірі $475 мільйонів.
Про це пише The Guardian.
У судовій заяві йдеться, що журналісти кабельних новин намагалися очорнити колишнього президента «серією все більш скандальних, неправдивих і наклепницьких ярликів». Юристи Трампа стверджують, що телевізійники називали їхнього клієнта «расист», «російський лакей», «повстанець» і, зрештою, «Гітлер». Позов надійшов до федерального суду у Форт-Лодердейлі.
«Крім простого висвітлення будь-якої негативної інформації про позивача та ігнорування всієї позитивної інформації про нього, CNN намагався використати свій величезний вплив, як нібито «надійне» джерело новин, щоб очорнити позивача в свідомості своїх глядачів та читачів з метою перемогти його політично», — йдеться в заяві.
Представники CNN відмовилися коментувати цю заяву.
У 29-сторінковому позові Дональд Трамп стверджує, що телеканал CNN протягом тривалого часу критикував його, але останнім часом посилив такі атаки через побоювання, що він знову балотуватиметься на пост президента у 2024 році.
Також експрезидент США перелічив кілька випадків, коли CNN порівнював його з Гітлером, зокрема, згадав спеціальний репортаж ведучого Фаріда Закарії за січень 2022 року, який містив кадри з німецьким диктатором.
- 9 серпня Трамп повідомив, що його будинок у Флориді обшукали агенти ФБР і зламали сейф. Обшук був повʼязаний із розслідуванням незаконного присвоєння Трампом документів Білого дому, які він міг вивезти в «Мар-а-Лаго». За даними Національного архіву, Трамп забрав до своєї резиденції у Флориді 15 коробок із президентськими записами. У цих коробках нібито була «таємна інформація про національну безпеку» та офіційне листування між Трампом і лідерами інших держав. ФБР під час обшуків знайшло понад 11 тисяч різних урядових документів. Серед них десятки були таємними.
- А 21 вересня до суду на Дональда Трампа подала генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс — Trump Organization нібито здійснила «численні» акти шахрайства у період з 2011 до 2021 року.