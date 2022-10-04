Естонія передала Україні дрони, які росіянин намагався вивезти для потреб армії

Естонія передала українським військовим дрони, які у липні цього року росіянин намагався вивезти до рф для потреб російської армії.

Про це повідомило посольство України в Естонії.

«Памʼятаєте естонсько-російського громадянина із подвійним громадянством, який намагався провезти безпілотники для російської армії? Окрім його арешту, поліція безпеки Естонії вилучила безпілотники, які той купив, і передала їх українській армії», — розповіли у посольстві.

У липні на прикордонному переході «Койдула» в автомобілі Володимира Шилова, який має і російське, і естонське громадянство, знайшли три дрони DJI Mini 2: він на них збирав гроші через соцмережу «ВКонтакте», а потім планував передати безпілотники російській армії. У липні суд у Таллінні засудив Шилова до чотирьох місяців вʼязниці — його визнали винним у свідомому та безпосередньому сприянні акту агресії іноземної держави.