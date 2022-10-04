Politico: Мобілізація у росії може ще більше вдарити по російській економіці. Країні не вистачатиме чоловіків

Мобілізація у росії може ще більше погіршити стан російської економіки, яка страждає від міжнародних санкцій. Країні не вистачатиме чоловіків, яких або заберуть в армію, або вони втечуть за кордон.

Про це пише Politico.

«Чим більше кремль мобілізує людей, тим більше чоловіків намагатимуться лишити країну, і це матиме величезні наслідки для робочих місць в усіх галузях в росії, а отже, і для її економіки», — зазначає видання.

Під загрозою масового витоку кваліфікованих кадрів опинилися критично важливі сектори — від заводів до інтернет-провайдерів, роботі яких тепер загрожують серйозні збої. І в росії немає жодного плану для відповіді на цей виклик.

У росії немає системи, яка б забезпечувала безперервність роботи критично важливих галузей на випадок війни. Подібні схеми розроблені, наприклад, у Фінляндії або Швеції. Там не залучають до мобілізації не лише інженерів атомних електростанцій, але й фахівців інших ключових галузей — від енергетики до інфраструктури й харчової промисловості.

Крім цього, на тлі масової мобілізації в рф не вистачає жінок, які можуть швидко замінити на робочих місцях призваних чоловіків, або кваліфікованих фахівців, які втекли з країни.