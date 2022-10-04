ЗСУ за добу знищили ще майже 400 російських військових та 44 їхніх танки

Українські військові за добу знищили 370 російських військових (60 800 з початку війни) та 44 їхніх танки (всього — 2 424).
Про це ідеться у зведенні Генерального штабу України станом на ранок 4 жовтня.
Інші втрати російської армії в техніці:
- 5 018 бойових броньованих машин (27);
- 1 407 артилерійських систем (2);
- 340 реактивних систем залпового вогню (2);
- 177 засобів ППО (1);
- 266 літаків (1);
- 228 гелікоптерів;
- 1 028 дронів (2);
- 246 крилатих ракет;
- 15 кораблів/катерів;
- 3 823 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн (12);
- 131 одиниця спеціальної техніки.
Найбільших втрат росіяни минулої доби зазнали на Краматорському та Бахмутському напрямках.