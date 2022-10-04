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ЗСУ за добу знищили ще майже 400 російських військових та 44 їхніх танки

Автор:
Ангеліна Шеремет
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Українські військові за добу знищили 370 російських військових (60 800 з початку війни) та 44 їхніх танки (всього — 2 424).

Про це ідеться у зведенні Генерального штабу України станом на ранок 4 жовтня.

Інші втрати російської армії в техніці:

  • 5 018 бойових броньованих машин (27);
  • 1 407 артилерійських систем (2);
  • 340 реактивних систем залпового вогню (2);
  • 177 засобів ППО (1);
  • 266 літаків (1);
  • 228 гелікоптерів;
  • 1 028 дронів (2);
  • 246 крилатих ракет;
  • 15 кораблів/катерів;
  • 3 823 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн (12);
  • 131 одиниця спеціальної техніки.

Найбільших втрат росіяни минулої доби зазнали на Краматорському та Бахмутському напрямках.