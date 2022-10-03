В Ізраїлі в стіні заповідника знайшли золоті монети, датовані VII століттям

В Ізраїлі знайшли 44 монети з чистого золота, датовані VII століттям у стіні природного заповідника на півночі країни.

Про це повідомляє BBC.

Скарб вагою близько 170 грамів знайшли в районі річки Баніас гірського масиву Хермон. Археологи припустили, що скарб заховали під час завоювання цього району мусульманами в 635 році.

«Ми можемо уявити власника, який ховає свій статок перед загрозою війни, сподіваючись одного разу повернутися, щоб забрати своє майно», — сказав керівник розкопок Йоав Лерер.

Окрім золотих монет, під час розкопок у житловому кварталі також виявили залишки будівель, каналів і труб, бронзові монети та багато іншого. Доктор Габріела Біжовскі, експерт з нумізматики в Управлінні старожитностей Ізраїлю, сказала, що деякі з монет належать візантійському імператору Фоці (602—610), але більшість належать його наступнику Іраклію.

Баніас займає особливе місце в християнській традиції. За переказами саме на цьому місці Ісус сказав апостолу Петру: «На цій скелі я збудую Свою церкву».