Ізраїль повернув у країну монету вартістю мільйон доларів. Її відчеканили дві тисячі років тому

Ізраїль через 20 років зміг повернути в країну реліквію вартістю в мільйон доларів. Це древня ізраїльська монета, яку відчеканили приблизно у 69 р. н. е.

Про це пише BBC.

Монету викрали в Ізраїлі в 2002 році, однак її зрештою знайшли, конфіскували і тепер повернули назад. Управління старовини Ізраїлю каже, що монету викрали палестинці зі скарбниці у долині Елла, що на південь від Єрусалиму.

Після викрадення ізраїльтяни півтора десятиліття витратили на пошуки монети, шукаючи її на чорних ринках антикваріату в Йорданії, Ізраїлі та Великій Британії. Зрештою її знайшли у США у 2017 році, коли монету планували продати на аукціоні.

Ізраїль передав США відповідну інформацію, і там монету конфіскували. З того часу почалася бюрократична тяганина, у якій Ізраїль мав довести походження монети.

Наразі відомо про існування усього чотирьох монет такого штибу. Їх відчеканили під час єврейського повстання у 69 р. н. е. Тоді євреї повстали проти деспотичної римської влади, яка за сто років до того придушила єврейську незалежність. Повстання завершилося тим, що римляни у 70 р. н. е. знищили Єрусалим і вбили від кількох сотень тисяч до мільйона євреїв.