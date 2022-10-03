Кім Кардашʼян оштрафували на $1,26 млн за рекламу криптовалюти

Американську зірку Кім Кардашʼян оштрафували на $1,26 млн після того, як комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула їй звинувачення в незаконному просуванні схеми криптовалютних інвестицій в Instagram.

Про це йдеться в пресрелізі Комісії з цінних паперів та бірж (SEC) США.

У SEC стверджують, що Кардашʼян приховала те, що їй заплатили $250 тисяч за просування токенів EthereumMax у червні 2021 року. Тоді вона закликала підписників приєднатися до криптовалютної спільноти E-Max і запевняла, що це «не фінансова піраміда».

Колективний позов власників токенів подав житель Нью-Йорку, який заявив, що купив токени EthereumMax і втратив гроші. Про розмір збитків не повідомляється.

«Федеральні закони про цінні папери чітко стверджують, що будь-яка знаменитість або інша особа, яка рекламує цінні папери криптоактивів, повинна розкрити характер, джерело та суму компенсації, яку вони отримали в обмін на просування. Інвестори мають право знати, чи є публічність цінних паперів неупередженою, і пані Кардашʼян не розкрила цю інформацію», – сказав директор SEC із правозастосування Гурбір Гревал.

Штраф включає $1 млн власне штрафу та $260 тисяч, які зірка отримала за рекламу.

Крім штрафу, Кардашʼян зобовʼязалася співпрацювати зі слідством та не рекламувати криптовалюти протягом трьох років.