Проти Кім Кардашʼян і боксера Мейвезера подали позов через рекламу криптотокенів. Їх звинувачують у шахрайстві

Проти американської зірки реаліті-шоу Кім Кардашʼян і боксера Флойда Мейвезера подали до суду за рекламу криптовалютних токенів, яка вводить в оману.

Про це пише Reuters.

У позові, поданому 7 січня до федерального суду Лос-Анджелесу, стверджується, що знаменитості спекулювали на рекламі токенів, які продає компанія EthereumMax, щоб підвищити їхню ціну й отримати прибуток «за рахунок своїх шанувальників і інвесторів».

Колективний позов власників токенів подав житель Нью-Йорка, який заявив, що купив токени EthereumMax і втратив гроші. Про розмір збитків не повідомляється.

Згідно із позовом, Кардашʼян рекламувала токени EthereumMax у своїх публікаціях в Instagram у червні. На той час вона мала 250 мільйонів фоловерів.

Мейвезер рекламував EthereumMax на своїх боксерських трусах під час поєдинку з YouTube-блогером Логаном Полом у червні. Також, як пише The Wall Street Journal, Мейвезер повідомляв ЗМІ, що заробив на партнерстві з EthereumMax понад $30 мільйонів.

За даними відкритих джерел, Ethereum Max продає віртуальні токени ERC-20 у мережі Ethereum. У середу ERC-20 торгувався на рівні $0,0000001709.