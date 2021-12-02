Meta скасувала заборону на рекламу криптовалют у Facebook та Instagram

Корпорація Meta вирішила відмовитись від політики, яка передбачала заборону на розміщення реклами для більшості криптовалютних компаній.

За даними CNBC, Meta пішла на цей крок після невдалої спроби запустити власну криптовалюту, яку можна було б використати для оплати покупок в інтернеті через продукти соцмережі компанії.

«Ми робимо це, тому що криптовалютний ландшафт останніми роками продовжував дозрівати і стабілізуватися, а також побільшало урядових постанов, які встановлюють чіткіші правила для цієї галузі», — заявила компанія.

Рекламодавцям, як і раніше, потрібен письмовий дозвіл на розміщення реклами для обміну криптовалюти та роботи з інструментами для майнінгу та гаманцями.