Україна запропонувала США нові умови для передачі ЗСУ ракет ATACMS

Україна пропонує адміністрації президента США Джо Байдена узгоджувати потенційні цілі в разі передачі ЗСУ ракетних систем дальнього радіусу дії ATACMS.
Про це пише CNN із посиланням на офіційних осіб США.
Американські чиновники заявляють, що в прагненні подолати опір Білого дому щодо надання Україні ракет ATACMS, українська влада тепер пропонує США повну та постійну інформацію про список потенційних російських цілей.
Подібна прозорість дає США «право вето» на дії ЗСУ. Такий підхід дозволить США не побоюватися ударів по рф, які можуть спровокувати ескалацію конфлікту між двома країнами.
- ATACMS має радіус дії до 300 кілометрів. Адміністрація Байдена все ще вважає, що надання цих систем може бути ескалаційним, оскільки їх можна використати для обстрілу самої росії. Зараз максимальна дальність зброї, яку США надають Україні, становить близько 80 кілометрів. Адміністрація Байдена все ще не схильна до того, аби надати Україні системи ATACMS.
- У серпні в Пентагоні заявляли, що ЗСУ поки не потрібні ATACMS. При цьому Україна включила їх у перелік необхідної зброї для продовження контрнаступу.