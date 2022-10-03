ЄС підписав меморандум про надання Україні €5 мільярдів допомоги

Європейський Союз підписав Меморандум про взаєморозуміння щодо надання Україні €5 мільярдів макрофінансової допомоги.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

«Вдячний президенту Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та виконавчому віцепрезиденту ЄК Валдісу Домбровскісу за це рішення», — написав Шмигаль.

За його словами, це черговий жест ЄС, що має намір підтримати Україну для перемоги в цій війні, у відбудові та прагненні до європейського майбутнього.

«Цього разу: ЄС надасть €5 мільярдів для невідкладних потреб у ліквідності, виплати зарплат і пенсій в Україні. Ми надамо першу частину в середині жовтня, наступні дві частини послідують пізніше цього року», — зазначив виконавчий заступник глави Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.