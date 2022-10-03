У «Дії» у тестовому режимі запустили державну програму «єОселя»

У застосунку «Дія» у тестовому режимі запрацювала нова державна програма доступного кредитування для українців «єОселя». Роботи щодо її технічного доопрацювання тривають.

Про це повідомили у Міністерстві економіки України.

Програма «єОселя» повноцінно запрацює у застосунку «Дія» у другій половині жовтня. Тоді подати заявку можна буде у декілька кліків.

Що таке «єОселя»?

Державна програма «єОселя» дає українцям можливість придбати житло з мінімальним початковим внеском 20% та кредитуванням терміном до 20 років.

У 2022 році учасниками програми зможуть стати:

військові та правоохоронці;

медики;

працівники освіти;

науковці.

А від початку 2023 року подати заявку у «єОселі» зможуть всі громадяни, які відповідатимуть визначеним критеріям.

У цю програму уже інтегрувалися пʼять банків: Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Скай банк та Глобус Банк. Вони готові видавати перші кредити.