На Харківщині авто швидкої підірвалося на міні. Одна людина загинула, ще одна отримала поранення

В Ізюмському районі Харківщини неподалік Балаклії на міні підірвався автомобіль екстреної медичної допомоги. Водій 60 років загинув, а 23-річний фельдшер отримав поранення.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Протягом доби в області рятувальники ДСНС знешкодили 569 вибухонебезпечних предметів. Але, за словами голови ОВА, мінна небезпека, особливо на деокупованих територіях, залишається дуже високою.

Війська росії продовжують обстрілювати Харківщину. За добу 2 жовтня під вогнем окупантів опинилися Купʼянський, Харківський, Чугуївський та Ізюмський райони.

За інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, у Чугуївському та Купʼянському районах через російські обстріли госпіталізували двох поранених цивільних.