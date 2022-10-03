Українська армія має частковий успіх на півдні. У ЗСУ просять не поширювати новини завчасно

Українська армія має частковий успіх на півдні України. Там просять не поширювати навіть позитивні новини завчасно, бо це загрожує життям військовим.

Про це пише Оперативне командування «Південь».

«Не сповіщайте навіть позитивні, на ваш погляд, новини про дії наших підрозділів. Передчасний витік інформації може вартувати життя як воїнам-визволителям, так і мирним мешканцям тих населених пунктів, де триває військова операція», — йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що протягом доби ліквідували 40 окупантів, два танки та сім одиниць іншої автобронетехніки. Авіація завдала семи ударів по ворогу, а Сили протиповітряної оборони в Бериславському районі Херсонщини збили ворожий гелікоптер Ка-52.