Генштаб: На тлі успіхів ЗСУ росіяни почали активніше здаватися в полон та тікати зі своїх позицій

«Завдяки успіхам сил оборони на окремих напрямках відзначено зниження рівня морально-психологічного стану ворожого особового складу, що призводить до численних випадків здачі військовослужбовців у полон і втечі зі своїх позицій», — повідомляє Генштаб.

Про це ідеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

На тлі успіхів української армії на окремих ділянках фронту російські війська почали частіше здаватися в полон і намагаються виїхати із зони активних бойових дій вглиб тимчасово окупованої території.

За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Первомайське, Спірне та Виїмка.

Авіація ЗСУ протягом доби завдала чотири удари. Підтверджено ураження двох місць скупчення озброєння та військової техніки, а також двох зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони збили вісім іранських ударних безпілотних літальних апаратів Shahed.

Ракетні війська і артилерія за поточну добу, зокрема, уразили пʼять командних пунктів, 14 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, три склади з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами, а також понад 15 інших важливих обʼєктів окупантів.