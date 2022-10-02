Кількість загиблих на матчі в Індонезії зросла до 174 людей. Очевидці звинувачують поліцію

Кількість загиблих на футбольному матчі в Маланзі (Індонезія) зросла до 174 людей. Постраждалими досі вважають понад 180 осіб.
Про це пише ВВС.
Наразі встановлено, що тиснява виникла після того, як поліція почала розганяти з поля фанатів клубу Arema, який програв у Persebaya Surabaya. У міру поширення паніки тисячі людей ринули до виходів зі стадіону «Канджурухан». Саме там більшість загиблих задихнулися.
Очевидці звинувачують у трагедії поліцію. Один із них розповів, що поліція «безперервно і швидко» стріляла газовими гранатами в натовп після того, як ситуація з фанатами стала напруженою.
Міжнародний союз футбольних асоціацій (FIFA) заявив, що стюарди чи поліція взагалі не повинні використовувати газ для стримування натовпу на матчах.
Триває розслідування. Індонезійська футбольна ліга на час розслідування припинила свою роботу.
- Бійки на футболі в Індонезії не новина, а фанатські рухи команд Arema і Persebaya Surabaya є давніми суперниками. 1 жовтня на стадіоні «Канджурухан» у Маланзі (острів Ява) відбувся матч між цими командами, за результатом якого клуб Arema програв з рахунком 2:3. Близько 3 тисяч фанатів Arema вибігли на поле, влаштувавши бійку з поліцією. Правоохоронці застосували газові гранати та кийки. На відео потрапили чисельні моменти, коли поліція закидала гранатами трибуни.
- Стадіон «Канджурухан» розрахований на 38 тисяч людей, проте на матч продали 42 тисячі квитків. При цьому фанатам Persebaya Surabaya заборонили купувати квитки, влада хотіла уникнути сутичок.
- Ця трагедія стала другою за кількістю загиблих на футбольних матчах за всю історію. Настрашнійша сталася в Перу і місті Ліма в 1964 році. Тоді на відбірному етапі Олімпійських ігор під час матчу між Перу та Аргентиною сталася тиснява через завершення. Загинули 320 людей, більше тисячі отримали травми.