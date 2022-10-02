В Індонезії на футбольному матчі загинули 129 людей. Ще 180 людей травмовані

В Індонезії на острові Ява на футбольному матчі сталися заворушення і тиснява, внаслідок яких загинули 127 людей і ще 180 отримали травми різного ступеня.

Про це пишуть Sky News і Reuters.

Трагедія сталася наприкінці матчу між командами Arema і Persebaya Surabaya, які грали на стадіоні Канджурухан у Маланзі. Невдоволені програшем Arema з рахунком 2:3 вболівальники вибігли на поле, влаштувавши бійки. Кілька гравців Arema зазнали нападу.

Поліція застосувала сльозогінний газ, але це не допомогло. Через хаос і бійки виникла тиснява. Місцевий чиновник охорони здоровʼя заявив, що більшість жертв померла від задухи і тисняви. Серед загиблих багато дітей і жінок. Також загинули двоє поліцейських.

Індонезійська футбольна ліга на час розслідування припинила свою роботу.