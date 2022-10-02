В росії заблокували музичну платформу SoundCloud через поширення «неправдивої» інформації про війну

В росії на вимогу Генпрокуратури заблокували музичну стримінгову платформу SoundCloud. У всіх провідних російських провайдерів сайт SoundCloud недоступний.

У роскомнагляді заявили, що платформу заблокували за матеріали з нібито «недостовірною інформацією» щодо війни росії проти України. Регулятор нібито двічі вимагав видалити «заборонену» інформацію, але безрезультатно. Там зазначили, що якщо матеріали видалять, то сервіс розблокують. Мобільний застосунок SoundCloud в рф поки що працює.

За даними Telegram-бота RKN Dump Check, прокуратура скаржилася на матеріали російської служби «Радіо Свобода». Ймовірно, йдеться про подкасти.