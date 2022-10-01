На Харківщині знайшли розстріляну колону цивільних автомобілів. Загинули 22 людини, 10 з них — діти

У Купʼянському районі Харківської області виявили обстріляну колону цивільних автомобілів. Попередньо, там загинули 20 людей.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«У Купʼянському районі виявили обстріляну колону з автомобілями, де перебували цивільні. За попередніми даними, в автомобілях загинули 20 людей. На місце виїхали правоохоронці та експерти. Проводяться слідчі дії. Деталі зʼясовуються», — зазначив він.

За його словами, окупанти завдали удару по мирних жителях, які намагалися втекти від обстрілів.

Пізніше Офіс генерального прокурора уточнив, що російська армія обстріляла колону 25 вересня, коли цивільні намагались евакуюватись. Дві машини згоріли повністю, у них були діти з батьками — вони згоріли живцем. Попередньо загинули щонайменше 22 людей, серед яких 10 дітей.