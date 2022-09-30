Кількість загиблих після російського удару по колоні в Запоріжжі зросла до 25, постраждалих — понад 80

Від обстрілу російськими окупантами гуманітарної колони з мирними жителями в Запоріжжі загинули 25 людей.

Про це повідомляє поліція Запорізької області.

Кількість постраждалих і госпіталізованих сягнула 81. Правоохоронці встановили інформацію про 25 загиблих, із них двоє дітей. Також від отриманих осколкових поранень на місці загинув співробітник поліції, який виконував службові обовʼязки на пропускному пункті.

«Ще 81 особу було госпіталізовано до медичних закладів міста, серед них — трирічна дівчинка. Інформація про постраждалих та загиблих постійно оновлюється», — йдеться в повідомленні.