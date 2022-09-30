Нацбанк збільшив до 100 тисяч гривень щомісячний ліміт купівлі безготівкової валюти

Національний банк України збільшив щомісячний ліміт на купівлю валюти до 100 тисяч гривень (в еквіваленті). Раніше ліміт становив 50 тисяч гривень.

Так НБУ планує знизити попит на готівкову валюту та домогтися, щоб люди купували її у банках за вигіднішим курсом (ближчим до офіційного 36,6 гривні за долар).

Із початком війни 24 лютого Нацбанк заборонив продаж громадянам безготівкової валюти, а 21 липня частково дозволив його — до 50 тисяч гривень на місяць на безвідкличний депозит від трьох місяців.