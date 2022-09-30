У відповідь на російську анексію українських територій Захід посилить військову підтримку ЗСУ

Після нових спроб росії анексувати україснькі території підтримка України у світі значно зросте.

Про це в інтервʼю Інтерфакс-Україна заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Партнери готові не просто засудити якнайсуворіше можливе рішення путіна про анексію, але й посилити військову та фінансову підтримку України у відповідь», — сказав Кулеба.

Міністр наголосив, що ніхто не визнаватиме цієї анексії — навпаки, підтримають Україну, компенсуючи слабку позицію у 2014 році.

«Ми повністю змінили в наших партнерів логіку, яка була після 2014 року і перший час після 24 лютого 2022 року, коли нам говорили: “Обережно, не робіть ось це, щоб не ескалувати путіна”. Тепер логіка така: якщо путін робить ось це — то ми робимо ось це, і ніхто не намагатиметься робити щось, щоб якось його погладити, утихомирити, зупинити. Цей результат не народився за один день. Це результат тривалої роботи. Тут саме контакти президента мали вирішальне значення. Але у принципі я абсолютно спокійний у плані очікуваної реакції світу на можливу анексію», — розповів міністр.