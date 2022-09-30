Міністр оборони Резніков анонсував «хороші новини» після розмови з головою Пентагону

Міністр оборони Олексій Резніков провів розмову телефоном з головою Пентагону.

«Мав телефонну розмову з міністром оборони США. Обговорили новини з фронту, «Рамштайн 6» і шляхи посилення наших спроможностей», — написав він у Twitter, анонсувавши «хороші новини».

Голова Пентагону Ллойд Остін підтвердив, що США не визнають результати псевдореферендумів, а українська армія, за словами Резнікова, продовжить використовувати західну зброю для деокупації земель України.