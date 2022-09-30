Віцеспікер Бундестагу назвав президента Туреччини «маленьким каналізаційним щуром». Ердоган подав до суду

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган подав до суду на віцеспікера Бундестагу Вольфганга Кубікі. Під час своєї передвиборчої кампанії Кубікі назвав Ердогана «маленьким каналізаційним щуром» і різко розкритикував політику турецького президента щодо біженців.

Про це пише Spiegel.

У листі від 29 вересня кельнський адвокат Мустафа Каплан подав позов проти Кубікі від імені Ердогана за образу та наклеп. Цей документ на семи сторінках надійшов до прокуратури в Гільдесгаймі через місцеву юрисдикцію.

У ньому зазначено, що образа — це «неправомірне посягання на честь іншої особи». Наклеп — це неправдива заява про особу перед третіми особами, «яка підходить для того, щоб зробити відповідну особу знехтуваною». Адвокат вважає, що в цьому випадку були скоєні обидва кримінальні правопорушення.

Крім того, Ердогану важко прийняти вислів Кубікі «з релігійних причин», «оскільки іслам відкидає такі образи», йдеться в документі.

У відповідь Кубікі намагався відстояти свої слова. Він сказав, що «маленький каналізаційний щур» — це «маленька, мила, але розумна і підступна істота», а також згадав гру «Каналізаційний щур Калле» і анімаційний фільм «Рататуй».

Адвокат Каплан оцінює такі репліки як захист. Каплан вважає, що ані «Каналізаційний щур Калле», ані «Рататуй» не мали «жодного стосунку до турецької політики щодо біженців».

Ця справа вже викликала дипломатичну кризу. Через заяви віцеспікера Кібікі Туреччина викликала посла Німеччини.