НБУ повернув заборону P2P-переказів із гривневих на закордонні картки

Національний банк України з 5 жовтня повертає заборону на Р2Р-перекази за гривневими платіжними картками українських банків на картки іноземних банків. Рішення обгрунтовують тим, що люди почали спекулювати на купівлі валюти.

Нацбанк у квітні дозволив Р2Р-перекази за кордон із гривневих платіжних карток на суму до 100 тисяч грнивень на місяць, щоб українці могли підтримати своїх близьких-біженців.

Потім із 21 липня ліміт таких операцій знизили до 30 тисяч гривень на місяць.

Українці й надалі матимуть змогу переказувати кошти за кордон для оплати навчання (на рахунки навчальних закладів), лікування, транспортування хворих і витрат, повʼязаних зі смертю, а також для сплати аліментів.

Нацбанк також урахував запити громадян та дозволив із 1 жовтня переказувати кошти за кордон для оплати навчання на рахунок юридичної особи-нерезидента.

Громадяни також можуть переказувати кошти між гривневими платіжними картками українських банків, незалежно від країни фактичного перебування клієнта.

Крім того, зберігатиметься дозвіл на Р2Р-перекази з валютних платіжних карток українських банків на картки іноземних банків у межах щомісячного ліміту розміром 100 тисяч гривень (в еквіваленті), який є спільним для цих операцій та для операцій, що належать до quasi cash.