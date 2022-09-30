Кількість поранених після удару по колоні в Запоріжжі зросла до 74 людей. Серед них є тяжкі

Кількість поранених після ракетного удару росіян по колоні цивільних зросла до 74. Загиблими досі вважаються 25 людей.

Старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в області Катерина Третинко повідомила «Суспільному», що майже всі поранені госпіталізовані.

До обласної лікарні госпіталізували 31 пораненого. За словами головного лікаря обллікарні Ігор Шишки, тільки 10 із 31 постраждалих були легко прооперовані, решта потребують серйозних операцій. Пʼять пацієнтів у тяжкому стані в реанімації.

Шишка додав, що наразі працюють 15 операційних бригад (15 операційних столів).