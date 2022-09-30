Нацполіція: У Херсонській області окупанти вбили щонайменше двох учасників АТО

У Херсонській області російські військові переслідують колишніх учасників АТО та обшукують їхні домівки. Наразі відомо про двох убитих окупантам колишніх атовців.
Про це повідомляють у поліції Херсонщини.
Також правоохоронці зазначили, що під час обстрілу прифронтових сіл Бериславського району місцеві жителі отримали поранення, а в будинках повилітали вікна і двері. Деякі села знеструмлені, є проблеми з водопостачанням, питну воду туди привозять працівники поліції або волонтери.
А в тимчасово окупованому Херсоні озброєні військові рф вломилися до приватного будинку, обшукали його і забрали документи та печатки приватних підприємців, а також свідоцтва про право власності на нерухомість у Миколаєві, Херсоні та Києві.
Із Херсону та Олешок продовжують надходити свідчення про мародерство російських військових. Окупанти обкрадають будинки та квартири, а також відбирають у місцевих жителів автомобілі.
- В окупованому Херсоні повідомили про загибель «від ракетного удару» першого заступника голови «військово-цивільної адміністрації» з питань безпеки олексія катериничова — колишнього працівникв російської фсб, якого 18 серпня призначили до «вца» окупантів.