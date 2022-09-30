ДБР повідомило про підозру капітану-зраднику, який керує російським військовим кораблем

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в державній зраді колишньому командиру протичовнового корвета «Луцьк», який після окупації Криму росією перейшов на службу до росіян.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Капітан ІІІ рангу після захоплення військовими рф його частини в Севастополі добровільно присягнув на вірність росії.

Державне бюро розслідувань

Зараз зрадник командує російським протичовновим кораблем «Суздалець», який бере участь у війні росії проти України.

Він отримав підозру в державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Зраднику загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.