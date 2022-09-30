На Хмельниччині СБУ викрила агента фсб. Він планував диверсії, поки «відвідував родичів»

У Хмельницькій області Служба безпеки України викрила «розконсервованого» агента фсб — громадянина рф.

Проо це повідомили у пресслужбі СБУ.

Цей чоловік прибув в Україну в січні 2022 року, нібито відвідати родичів. Насправді ж він створював агентурну мережу для збору розвідданих і здійснення диверсій у західних областях України.

За даними слідства, шпигуном виявився колишній спецпризначенець внутрішніх військ рф, який неодноразово брав участь у боях, зокрема на північному Кавказі.

Він приїхав в Україну за особистою вказівкою колишнього керівника загону спецпризначення росгвардії «вітязь» полковника сєргєя лисюка. Цей екскомандир російського спецназу входить до найближчого оточення кремля.

СБУ також встановила, що діяльність шпигуна координував кадровий співробітник фсб — полковник євгєній пєтрушін із позивним «гестапо». У минулому він готував російські спецпідрозділи, а також обіймав посади заступника начальника управління фсб по Дагестану і «першого заступника голови кдб» самопроголошеного Придністровʼя.

Служба безпеки України

Російський агент збирав в Україні інформацію про ЗСУ та обʼєкти критичної інфраструктури. За це отримува гроші від «кураторів».

Слідчі СБУ повідомили про підозру за ст. 114 (шпигунство) Кримінального кодексу України.