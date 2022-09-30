Тампони для ран і турнікети на стяжках. У британській розвідці розповіли про медичну підготовку мобілізованих росіян

У британській розвідці припускають, що медичне забезпечення російських військових погіршується.

Про це йдеться в щоденному звіті Міноборони Великої Британії.

Там згадують, що деяким мобілізованим російським резервістам порадили використовувати жіночі гігієнічні засоби для надання першої медичної допомоги.

Британські розвідники припускають, що рівень знань про тактичну медицину у росіян може бути низьким. І згадують про ще одне відео, яке розійшлося мережею, — у ньому російський солдат розмістив турнікет на бронежилеті за допомогою кабельних стяжок, а не липучок — «імовірно, тому що таке обладнання є дефіцитним і може бути вкрадене», зазначили британці.

«Це майже напевно ускладнить або унеможливить своєчасне застосування турнікетної допомоги у випадку катастрофічної кровотечі на полі бою», — нагадали у британскому Міноборони.

Там додали, що невпевненість у медичному забезпеченні майже напевно погішує моральний стан російських військових в Україні та позбавляє їх бажання наступати.