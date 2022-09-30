Росія втратила ще 500 своїх військових

У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною станом на 30 вересня. Так, окупанти за останню добу втратили ще 500 своїх військових, загалом від початку війни — 59 080.

Втрати російської армії в техніці:

2 338 танків (13 за останню добу);

4 932 бойові броньовані машини (23);

1 391 артилерійську систему (6);

333 реактивні системи залпового вогню (2);

176 засобів ППО (1);

264 літаки (2);

225 гелікоптери (1);

1 003 дрони (8);

246 крилатих ракет;

15 кораблів/катерів;

3 768 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (17);

131 одиниця спеціальної техніки.

Найбільших втрат росіяни минулої доби зазнали на Донецькому та Краматорському напрямках.