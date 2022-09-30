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Росія втратила ще 500 своїх військових

Автор:
Ангеліна Шеремет
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У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною станом на 30 вересня. Так, окупанти за останню добу втратили ще 500 своїх військових, загалом від початку війни — 59 080.

Втрати російської армії в техніці:

  • 2 338 танків (13 за останню добу);
  • 4 932 бойові броньовані машини (23);
  • 1 391 артилерійську систему (6);
  • 333 реактивні системи залпового вогню (2);
  • 176 засобів ППО (1);
  • 264 літаки (2);
  • 225 гелікоптери (1);
  • 1 003 дрони (8);
  • 246 крилатих ракет;
  • 15 кораблів/катерів;
  • 3 768 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (17);
  • 131 одиниця спеціальної техніки.

Найбільших втрат росіяни минулої доби зазнали на Донецькому та Краматорському напрямках.