Окупанти вдарили ракетами по цивільній колоні на виїзді із Запоріжжя, 23 людини загинули

Росія вдарила ракетами по цивільній гуманітарній колоні на виїзді із Запоріжжя. Про це вранці 30 вересня повідомив глава обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Люди стояли в черзі для виїзду на тимчасово окуповану територію, щоб забрати своїх родичів, відвезти допомогу. На місці зараз працюють рятувальники, медики та всі відповідні служби.

Від удару загинули 23 людини, ще 28 поранені. Всі цивільні.

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко уточнив, що росія запустила по Запоріжжю 16 ракет з комплексу С-300. Чотири ракетні удари були в районі авторинку, а також по пункту для виїзду з тимчасово окупованої території України, де і стояла колона машин

1 жовтня у Запорізькій області оголосили Днем жалоби за загиблими.