NYT: Пентагон планує створити нове командування з питань озброєння України

Зміни спрямовані на те, щоб надати формальну структуру тому, що імпровізувалося від початку війни. Систему передадуть під єдине нове командування, яке базується в Німеччині, її очолить високопоставлений американський генерал — імовірно Крістофер Каволі. Остаточне рішення ухвалять найближчими тижнями.

Міністерство оборони США планує створити окремий підрозділ, який буде займатись питанням військової допомоги Україні та навчанням військових. Пентагон вдосконалить систему, яку створили на льоту після 24 лютого.

Нове командування буде виконувати рішення, які ухвалить Контактна група з питань оборони України — це коаліція з 40 країн, яку створили після російського вторгнення для задоволення потреб та запитів України. Командування буде контролювати формальні інструкції на полігонах у Німеччині, а також у центрах технічної підтримки у сусідніх країнах. Наприклад, військова ремонтна бригада з 50 людей на базі у Польщі надає технічну допомогу українським солдатам у ремонті пошкодженої американської зброї.

«Це також створить офіційну безпекову структуру, якої наші союзники та партнери зможуть дотримуватися з точки зору передачі свого обладнання та навчання українців», — пояснив адмірал Джеймс Ставрідіс, колишній верховний головнокомандувач союзними військами в Європі.

Генерал-лейтенант Крістофер Донахʼю, який керував евакуацією США з Афганістану в серпні 2021 року, останні кілька місяців через лаштунки координував значну частину військової допомоги США Україні, також він допомагав керувати навчанням і контактував з українськими генералами про їхні потреби на полі бою.